Как дольше сохранить
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"CLERMONTIKA"
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Наши преимущества

Высокое качество сырья

Профессиональные средства для ухода за телом СLERMONTIKA отличаются внимательно подобранным составом и качеством сырья. Компоненты, входящие в состав, их соотношение подбирают и рассчитывают опытные эксперты. Мы предлагаем тщательно выверенные косметические средства, которые оказывают благоприятное воздействие при использовании по назначению.

Выбор компонентов


Даже тонко рассчитанный рецепт скраба или баттера не продемонстрирует хороших результатов, если для производства задействуются низкокачественные виды сырья. Мы кропотливо работаем на каждом этапе, чтобы наша косметическая продукция была известной за счет эффективности после применения. Поэтому для изготовления скрабов и масел используются ингредиенты высокого качества.
В состав скрабов для тела и баттеров входят только натуральные вещества. Мы закупаем их от проверенных поставщика, который ответственно подходит к задачам. Для производства масел и антицеллюлитных скрабов допускаются только полезные натуральные вещества.

Что получается в результате ?


Ответственный подход, внимание экспертов к продукту на каждом этапе, помогает создавать товары, соответствующие высоким стандартами.
Высокое качество сырья способствует благоприятному воздействию масел на тело, вне зависимости от типов кожи. Косметика имеет приятную текстуру и нежный аромат.

Большая эффективность

Наша косметика для ухода за кожей при регулярном применении известна большой эффективностью. Скраб для тела и баттер включают в составе уникальное сочетание натуральных ингредиентов. Именно от них, во многом, зависит эффективность использования косметических средств.

Что мы предприняли ?


Посмотрев на этикетку скраба или баттера для тела, Вы сможете увидеть только натуральные вещества. Мы берем лучшее, что нам подарила природа. Поэтому каждый элемент в составе играет важное значение для характеристик косметики.

При изготовлении продукции мы поставили задачи, которые должны решаться с помощью косметического средства:

1)Скраб для тела должен максимально очищать и питать, имея в составе мягкие абразивные частицы, которые не оказывают негативных воздействий даже на чувствительную кожу.
2)Баттер должен хорошо увлажнять кожу и насыщать полезными микрокомпонентами

Вместе с задачами определяются некоторые уникальные характеристики:
  • аромат солевого скраба для тела
  • особенности текстуры
  • цвета продукции.
В соответствии с выбранными критериями, специалисты подбирают подходящие ингредиенты и их комбинации.

Тестирование


Мы проводим испытания образцов, внимательно изучаем влияние продукции на различные типы кожи. Наши эксперты проверяют несколько разработанных комбинаций веществ в составе, чтобы определить наиболее результативные. Именно такая идея будет развиваться в дальнейшем для создания косметических продуктов для ухода за кожей CLERMONTIKA.



Отсутствие переплат за бренд

Несмотря на применение довольно дорогого сырья, сухие скрабы для тела, какао баттер и другие товары можно приобрести выгодно.

Почему ?


Нет наценки за бренд


Мы хотим, чтобы скрабы и баттеры такого уровня были доступны для всех клиентов. CLERMONTIKA молодой бренд и не повышает стоимость позиций, как это делают популярные бренды.

Экономия на рекламе


Основную часть бюджета мы заложили на качество состава продукции. На рекламу мы решили заложить минимальные суммы, для того чтобы качественная косметика было доступна как можно большему количеству людей
Мерцающий антицеллюлитный скраб для тела "CLERMONTIKA"
Мерцающий антицеллюлитный скраб для тела "CLERMONTIKA" это профессиональное средство уходовой косметики, которое нежно отшелушивает, тонизирует и очищает кожу, возвращая ей здоровый и сияющий вид. Благодаря богатому интересному разнообразию входящих в состав масел и экстрактов, кожа тела становится невероятно мягкой, увлажненной, шелковистой, а также заметно более гладкой, упругой и подтянутой. Скраб с маслом кокоса помогает уменьшить видимость целлюлита и предотвратить его дальнейшее появление, подготавливает кожу к нанесению кремов, баттеров или лосьонов для тела. Благодаря массажу во время процесса скрабирования образуется лимфодренажный эффект, который выводит лишнюю воду из тела. Питательный скраб подготавливает кожу к загару. Используя натуральный скраб для тела и ног вы дарите коже омоложение, прекрасное самочувствие, профилактику преждевременного старения, стимулируете рост новых клеток эпидермиса. Солевой скраб походит для нормальной, сухой, комбинированной, чувствительной кожи.
Омолаживающий баттер для тела на основе масел какао и ши
Омолаживающий баттер для тела на основе масел какао и ши - это профессиональное уходовое средство, обогащенное большим количеством масел и экстрактов, которое направлено на интенсивное питание и увлажнение кожи. Способствует улучшению цвета кожи, тонуса, мягкости, гладкости и эластичности. Крем-баттер с маслом ши способствует ускорению процессов регенерации. Рекомендуется использовать после ванны и горячего душа перед сном, нанося на чистую теплую кожу тела массажными движениями до полного впитывания. Оставляет кожу мягкой, гладкой и ухоженной. Подходит для использования беременными и кормящими мамами, а также для мужчин после бритья и против шелушения и сухости.
Баттер для тела на основе масел ши и какао
Мерцающий антицеллюлитный скраб для тела "CLERMONTIKA"
  • Утреннее время во Франции неповторимо. Оно завораживает и вдохновляет на творчество. Именно в один из таких прекрасных эпизодов я осознала, как должен выглядеть мой продукт. Это было утро в старинном городке Клермон-Ферран в южно-центральной части Франции.
    День был необычным с самого утра. Мой муж вернулся с ежедневной пробежки с небольшим букетиком фиалок. Фиолетовый цвет мой любимый, о чем знает муж. Кроме того, фиалки очень интересные цветы: несмотря на свои небольшие размеры, они обладают полезными свойствами, о которых люди знают на протяжении многих лет. Раньше это растение считалось символом плодородия, а мы совсем недавно узнали о будущем пополнении в нашей, пока еще маленькой, семье.
    Благодаря небольшой ошибке я своими глазами увидела Нотр-Дам. Вулканическая порода, из которой созданы элементы собора, поразила меня своим уникальным видом. Этот опыт натолкнул меня на идею побольше узнать о вулканах вокруг Клермон-Ферран. Городок буквально окружен вулканами, которые поражают своей невероятной красотой и размерами.
    Все эти яркие впечатления, позитивные воспоминания, связанные с городком, природой, невероятно чувственные отношения с мужем вдохновили меня и вселили уверенность в успехе!
  • Клермон-Ферран расположен на равнине Лимань в центральном массиве и окружен крупной промышленной зоной. Город, известный цепочкой вулканов, окружающий его Chaîne des Puys , в том числе бездействующий вулкан Puy de Dôme один из самых высоких, увенчанный башнями связи и видимый из города. с июля 2018 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как «горячая тектоническая точка».
CLERMONTIKA

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