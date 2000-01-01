Наша косметика для ухода за кожей при регулярном применении известна большой эффективностью. Скраб для тела и баттер включают в составе уникальное сочетание натуральных ингредиентов
. Именно от них, во многом, зависит эффективность использования косметических средств.
Что мы предприняли ?
Посмотрев на этикетку скраба или баттера для тела, Вы сможете увидеть только натуральные вещества. Мы берем лучшее, что нам подарила природа. Поэтому каждый элемент в составе играет важное значение для характеристик косметики.
При изготовлении продукции мы поставили задачи, которые должны решаться с помощью косметического средства:
1)Скраб для тела должен максимально очищать и питать, имея в составе мягкие абразивные частицы, которые не оказывают негативных воздействий даже на чувствительную кожу.
2)Баттер должен хорошо увлажнять кожу и насыщать полезными микрокомпонентами
Вместе с задачами определяются некоторые уникальные характеристики:
- аромат солевого скраба для тела
- особенности текстуры
- цвета продукции.
В соответствии с выбранными критериями, специалисты подбирают подходящие ингредиенты и их комбинации.
Тестирование
Мы проводим испытания образцов, внимательно изучаем влияние продукции на различные типы кожи. Наши эксперты проверяют несколько разработанных комбинаций веществ в составе, чтобы определить наиболее результативные. Именно такая идея будет развиваться в дальнейшем для создания косметических продуктов для ухода за кожей CLERMONTIKA.